В Красноярском крае хозяин два часа прижигал собаку окурками, а потом убил ломом. Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Большеулуйского района пойдет под суд за то, что запытал до смерти свою собаку. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, подозреваемый тушил о животное окурки, а потом убил.

Все случилось во дворе частного дома, где он жил. По словам соседей, изувер два часа истязал собаку. Сопротивляться она не могла – была прикована цепью. Сначала мужчина прижигал животное окурками, а после насмерть забил металлическим ломом.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Максимальное наказание по ней – пять лет лишения свободы.

Следователи уже выяснили: подонок постоянно мучил собаку. А, в конце концов, лишил жизни. Непонятно одно: все происходило не в глуши, а на глазах у людей. Почему же за собаку, над которой измывались месяцами, никто не вступился?!