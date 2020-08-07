Брали штурмом: замначальника полиции Красноярска отправлен под арест на два месяца

Появилось оперативное видео задержания замначальника полиции Красноярска. Фото: стоп-кадр видео СК РФ.

Заместитель начальника полиции МУ МВД России «Красноярское» отправлен под арест на два месяца - до 5 октября, такое решение было принято Железнодорожным районным судом Красноярска.

Напомним, полицейского подозревают в покушении на мошенничество, возбуждено уголовное дело, пояснили в пресс-службе следственного комитета по РФ. Накануне, 6 августа, СК опубликовал оперативное видео. На кадрах видно: чтобы задержать фигуранта, его кабинет пришлось брать штурмом – выломать двери.

Вот версия следствия: весной 2020 года у замначальника полиции по оперативной работе произошел разговор с незнакомым мужчиной. Подозреваемый убедил его, что у него есть материалы, которые доказывают причастность собеседника к факту мошенничества. Однако за взятку 2,5 миллиона рублей предложил устроить так, что дела не будет.

… Высокопоставленного полицейского задержали сотрудники ФСБ. Сразу же после того, как он получил часть суммы – 1,1 миллион рублей. Вину признал полностью, раскаялся в том, что сделал. Если вина будет доказана, ему может грозить до 10 лет.