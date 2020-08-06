В Лесосибирске задержан имам мечети, подозреваемый в вербовке людей на Ближний Восток

За терроризм предусмотрено серьезное наказание. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Лесосибирске 5 августа задержан имам мечети 35-летний Марат М. Мужчину подозревают в совершении нескольких преступлений: вербовке людей на Ближний Восток, принуждении к действиям сексуального характера, в сборе пожертвований с прихожан на финансирование экстремистской организации ИГИЛ, запрещённой на территории РФ, об этом сообщает ИА «Запад24».

Имам был задержан после того, как показания дали его бывшие прихожане. Семеро из них уже осуждены за намерение покинуть территорию России для участия в террористических организациях.

Наставник убеждал своих прихожан в необходимости молиться за бойцов, воюющих на территории Ближнего Востока, что они и делали. И таких верных последователей у лесосибирского имама был не один десяток, люди верили ему беспрекословно.

Женщин-прихожанок злоумышленник склонял к интиму, объясняя, что он не доволен своей супругой. Таких эпизодов тоже уже несколько, и расследование еще не закончено.