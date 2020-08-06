Траты россиян вернулись к уровню до пандемии

Фото: банк ВТБ

В июле траты россиян по картам впервые оказались сопоставимы со значениями до начала пандемии. Объем транзакций вырос на 5% по сравнению с июлем прошлого года и мартом нынешнего, больше всего – на одежду и электронику. При этом многие россияне после пандемии сохранили привычку к тратам онлайн – объем покупок в интернете в июле превосходит март на 26%.

В июле нынешнего года общий объем трат по банковским картам в эквайринговой сети ВТБ составил 209 млрд рублей, превысив на 5% показатели как марта нынешнего года, так и июля прошлого. Наибольший рост по сравнению с июлем 2019 г. показали одежда (+34%), электроника (+26%), сегмент DIY (+14%), авиабилеты (+8%) и авто (+6%).

Некоторые сервисы при этом не восстановили свои значения до уровня прошлого года: например, пока на 19% ниже траты в ресторанах, 12% – в сфере услуг. В большинстве сегментов значения марта 2020 г. уже превышены. Например, траты на авиабилеты выросли в 1,5 раза, товары DIY – на треть, транспорт и одежду – на четверть.

Интересно, что многие россияне после пандемии продолжили активно совершать онлайн-покупки. Траты в сегменте интернет-эквайринга на 5% превышают значения июля 2019 г., при одновременном снижении объема снятия наличных в банкоматах на 3%. По сравнению с мартом объем покупок в e-comm оказался выше уже на 26%. Больше всех по выручке выросли одежда и электроника (в три раза). «Проседают» к прошлому году только онлайн-траты на транспорт (-18%) и услуги (-27%).