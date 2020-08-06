В Красноярске задержали за взятку замначальника городской полиции

Мера пресечения для подозреваемого пока не избрана. Фото: Мария ЛЕНЦ

По подозрению в получении взятки в Красноярске задержан заместитель начальника полиции по оперативной работе межмуниципального управления МВД по Красноярску Сергей Моисеев.

Как сообщает Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, по предварительной версии следствия, не позднее 19 марта 2020 года он сообщил ранее знакомому мужчине заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что в отношении него имеются материалы, подтверждающие его причастность к совершению мошенничества. Но вопрос можно решить. И цена - 2,5 миллиона рублей. За эту сумму мужчину оставят в покое, возбуждать уголовное дело не будут.

Но ожидаемые миллионы обернулись арестом. Полицейский был задержан оперативными сотрудниками УФСБ сразу же после получения первой части взятки в сумме 1,1 миллиона рублей. В настоящее время полицейский задержан, полностью признает свою вину и раскаивается в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

В пятницу, 7 августа, суд изберет меру пресечения задержанному.