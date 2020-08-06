В Красноярске за три дня попали под машину шесть детей

Фото ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

Стечение обстоятельств: только за 3 дня в Красноярске шесть детей получили травмы в ДТП. И в большинстве случаев – во дворе своего дома!

Первое происшествие произошло на пр. Металлургов, где 9-летний ребёнок перебегал проезжую часть во дворе, споткнулся, упал, и в этот момент на его руку наехал автомобиль.

Во дворе на ул. Терешковой машина сбила 5-летнего мальчик. На ул. Ярыгинская набережная 7-летняя девочка вышла на дорогу из-за припаркованных автомобилей и попала под машину. Причем, она была не одна, а с родителями.

На ул. 60 лет СССР 6-летний ребёнок, не дождавшись родителей, вышел из подъезда, направился на детскую площадку и попал под машину. Аналогичный случай произошел и на ул. Светлогорской. Важно отметить, что в двух случаях из шести дети в момент ДТП находились на прогулке в сопровождении родителей.

Еще один случай выхода ребенка на дорогу зафиксирован на улице Песочной: 4-летняя девочка перебегала дорогу в неположенном месте, без сопровождения взрослых, здесь удалось избежать ДТП, поскольку водитель сумел остановиться.