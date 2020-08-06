В Красноярске на улицу Шахтеров вернулись пробки

Мониторинг дорог и светофоров в Красноярске ведется круглосуточно. Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, год назад были закрыты левые повороты с улицы Шахтеров в Покровку и изменен режим работы светофоров, что вызвало тогда бурное обсуждение. Начавшийся ремонт тепловых сетей Ремонт сетей на улице Спандаряна показал эффективность принятого решения.

После того, как левый поворот в Покровку в районе ул. Березина временно открыли, горожане снова встали в пробки.

По данным центра мониторинга и организации дорожного движения МКУ «УДИБ», вечером первого дня работы временной схемы пробки были 6 баллов, во вторник и в среду они выросли до 7. А заторы наблюдались не только в Покровке, но и на Взлетке. Сейчас заторы образуются на ул. Березина при движении от ул. Аэровокзальная (270 м), ул. Шахтеров при движении от ул. Игарская (1750 м), ул. Мужества (600 м).

Ремонт теплосетей на улице Спандаряна планируется завершить 14 августа. После этого все левые повороты с улицы Шахтеров снова будут закрыты.