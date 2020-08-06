Готовы ли жители платить? В Красноярске начался прием заявок на благоустройство дворов в следующем году

В программу благоустройства дворов попадут немногие. Фото: Мария ЛЕНЦ

Получить финансирование из федерального, краевого и городского бюджетов и отремонтировать свой двор в 2021 году смогут жители любого дома, построенного до 2008 года и не признанного аварийным и подлежащим расселению. По дворовой территории не должно быть земельных споров, а у управляющей компании – долгов.

Жители должны провести общее собрание собственников, подать заявку, предложить свои решения, контролировать подрядчиков и финансировать не менее 2% от стоимости работ средствами со счета своего дома.

Приоритет при распределении финансирования получат дворы, где жители и управляющие компании вместе с благоустройством двора проведут и другие работы, преображающие его облик. Например, приведут в порядок фасад дома (стены, цоколь, отмостку), входные группы (крыльцо, козырьки, двери), спуски в подвалы, установят красивые ограждения, разобьют газоны, цветники, проведут озеленение. Причем сделают это все за счет квартплаты или взносов на капремонт.

Заявки принимают в администрациях всех районов города до 20 августа 2020 года. Их также можно направлять по почте. Подробная информация и материалы размещены на официальном сайте администрации Красноярска.

Наша справка

Дворы будут благоустраивать в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" по программе "Формирование комфортной городской среды". Такая работа ведется в Красноярске уже четыре года. За это время в городе преобразили 479 дворовых территорий: 215 - в 2017 году, 158 - в 2018 году, 106 - в 2019 году, 61 – а 2020 году.