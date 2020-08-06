Удаленка не помешала сдать ЕГЭ: в Красноярском крае подведены первые итоги

Дистанционное обучение не помешало успешно сдать ЕГЭ Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году ЕГЭ в Красноярском крае сдавали 14 тысяч человек, что на 3 тысячи (20%) меньше, чем планировалось в начале года, и связано с возможностью получения в 2020 году аттестата без сдачи ЕГЭ.

Вырос средний балл по русскому языку, обществознанию, биологии, литературе, английскому языку, географии. Стабильны результаты по физике, истории, информатике и ИКТ. На 100 баллов написали ЕГЭ 132 участника (в 2019 году – 120 человек, в 2018-м – 89 человек). Увеличилась доля участников ЕГЭ, получивших от 81 до 100 баллов по русскому языку, обществознанию, истории, литературе, химии, английскому языку, географии. Высокая доля таких выпускников по немецкому, французскому языку, информатике и ИКТ.

Максимальные 100 баллов за 2 предмета получили 7 участников ЕГЭ.

В целом результаты ЕГЭ в этом году незначительно отличаются от результатов за последние четыре года, а увеличение числа высокобалльников показало, что обучение в дистанционной форме не стало препятствием для подготовки к экзаменам.

В дополнительный период ЕГЭ-2020, который проходит с 3 по 8 августа, на сдачу экзаменов зарегистрировано 53 человека, которые по уважительным причинам не явились на экзамен.

Окончательные итоги экзаменационной кампании-2020 будут подведены после завершения дополнительного периода ЕГЭ – после 17 августа.