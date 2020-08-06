В Красноярском крае сгорел 12-квартирный дом

Фото ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Сегодня ночью в Северо-Енисейске произошел пожар в двухэтажном 12-ти квартирном деревянном жилом доме по ул. 40 лет Победы. Жильцы дома спали, однако все сумели вовремя покинуть горящий дом. Восемь человек вышли из дома самостоятельно, еще семь, в числе которых двое детей, эвакуировали пожарные.

Общая площадь пожара составила 600 кв.м., сгорела кровля дома и второй этаж. На месте пожара работа велась по повышенному номеру сложности. К тушению пожара привлекались 31 человек и 12 единиц техники.

Пожар был ликвидирован полностью в 6.05. Пострадавших и погибших нет.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электрощитка.

Будет ли восстанавливаться наполовину сгоревший дом, пока неизвестно.