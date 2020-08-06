Тройное ДТП в Туве: погибла женщина, пострадали более десяти человек

Фото сайта 17.mvd.ru

Трагическая авария произошла на 2 километре автодороги «подъезд к озеру Дус-Холь» вечером 4 августа.

Водитель автомашины «Тойота Королла», 31-летняя жительница Кызыла ехала на озеро, не справилась с управлением, выехала на встречку и врезалась в «Хонду Аккорд», за рулем которой находилась 30-летняя кызылчанка.

Сзади шла «Тойота Королла» и 38-летний водитель, нарушивший дистанцию, не смог затормозить и врезался в «Хонду Аккорд».

В результате аварии от полученных травм скончалась на месте 30-летняя жительница Кызыла, находившаяся на заднем пассажирском сиденье автомобиля «Тойота Королла». Также в травматологическое и нейрохирургическое отделения республиканской больницы госпитализированы остальные пассажиры этой же автомашины - 30-летний мужчина и 29-летняя женщина.

В остальных транспортных средствах находилось по 5 человек, в каждом автомобиле по 3 ребенка в возрасте от 1 года до 11 лет. Все участники происшествия были доставлены в Республиканскую больницу: троим назначено амбулаторное лечение, одному оказана разовая медицинская помощь.

Полицейские выяснили, что виновница аварии, женщина-водитель «Тойоты Короллы» в 2018 году была лишена права управления транспортными средствами за нетрезвое вождение. Все пассажиры ее машины были в стостоянии алкогольного опьянения, а сама водитель отказалась от медицинского освидетельствования.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

В МВД по Республике Тыва отмечают, что в связи с поэтапным снятием ограничительных мероприятий с июля зафиксирован массовый выезд граждан на озера Тандинского и Эрзинского районов. На автодорогах, ведущих к водоемам, зарегистрировано 5 автоаварий, в результате которых скончались 9 человек, ранения различной степени тяжести получили 18 человек.

18 июля на 205 километре автодороги «Кызыл – Эрзин» произошло столкновение двух автомашин, в результате которого погибли 6 человек, ранено – 2.

20 июля на 10 километре грунтовой дороги, ведущей к озеру Торе-Холь, произошло столкновение двух транспортных средств. Ранено 2 человека.

25 июля на 13 километре автодороги «подъезд к озеру Дус-Холь» произошло ДТП со смертельным исходом. В результате опрокидывания транспортного средства погиб водитель.

26 июля на 53 километре автодороги «Кызыл-Эрзин», вблизи села Целинное Кызылского раи она, произошло опрокидывание транспортного средства, в результате которого погиб 6-летний ребенок, травмировано 9 человек, в числе которых 6 детей.