Жители края стали меньше обращаться в службу занятости
За июль 2020 года в центры занятости заявления о поиске работы направили 17 тысяч человек. Для сравнения – в апреле таких обращений от жителей края было более 28 тысяч.
Как отметили в пресс-службе агентства труда и занятости населения Красноярского края, снижение количества обращений связано с возобновлением деловой активности и деятельности предприятий.
С начала пандемии из-за коронавируса в крае признаны безработными более 60 тысяч человек. С 1 апреля по настоящее время им начислено почти 1,5 млрд рублей, из них около 62 млн составляют выплаты на детей в возрасте до 18 лет.
- Современная ситуация изменила подход к работе с людьми. Сейчас специально создан федеральный сервис для подачи заявления в режиме онлайн – портал «Работа в России». Ресурс дал возможность обращаться в службу занятости, не подвергая свое здоровье риску и не собирая дополнительные справки, - рассказал руководитель агентства Виктор Новиков.
Новая электронная система межведомственного взаимодействия запускалась с нуля. Разработчики продолжают работать над системой, устраняя недочеты. Поэтому специалисты центров рекомендуют уточнять необходимую информацию по телефонам, электронной почте, с помощью мессенджеров или лично.
Информацию о назначенных и переведённых выплатах можно также посмотреть на портале агентства труда и занятости населения Красноярского края в разделе «Информирование о социальных выплатах».
ИСТОЧНИК KP.RU