В Красноярске в двух больших парках вырубят старые деревья

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:22:46+03:00

Разрешение на снос деревьев получено, работы начнутся уже на этой неделе

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В Советском и Кировском районах Красноярска специалисты «Красгорпарка» оценили состояние деревьев. Ревизия прошла в двух крупных парках – «Сибсталь» и парке 400-летия Красноярска.

- Проверки санитарного состояния городского озеленения – важная часть работы. В ходе ревизий можно выявить больные, засохшие или опасные деревья и кустарники. Они не только портят внешний вид скверов, но и могут быть небезопасными для гостей и отдыхающих, для расположенных в парках строений и сооружений, - отметили в департаменте городского хозяйства. – Кроме того, больные и засохшие деревья и кустарники мешают расти и развиваться здоровым деревьям и растениям, которые произрастают рядом. Поэтому цель таких проверок – обеспечить здоровье и безопасность зеленых зон.

Комиссия тщательно обследовала все деревья и кустарники, сухостой найден в обоих парках. По итогу проверки в парке «Сибсталь» решено вырубить 79 опасных сухих деревьев, в парке 400-летия Красноярска – 42 дерева.

Разрешение на снос деревьев получено. Работы в парке «Сибсталь» начнутся уже на этой неделе. Здесь спилят сухие тополя, вязы и яблоня. А в парке 400-летия города Красноярска под снос попадут сухостойные ель, сосна, ясень, клен, черемуха, береза, липа и дуб, там работы будут проведены в течение двух недель.

Напомним, что организация «Красноярский городской парк» проводит не только санитарные вырубки, но и занимается восстановлением зеленых насаждений взамен вырубленных, а также проводит работу по озеленению парков и скверов.

ИСТОЧНИК KP.RU