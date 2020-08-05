Красноярская ярмарка книжной культуры впервые пройдет в онлайн-формате

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:17:59+03:00

Но уже в 2021 году это мероприятие состоится в привычном режиме

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Стала известна программа XIV Красноярской ярмарки книжной культуры, которая состоится 4 и 5 ноября 2020 года. Главное новшество – мероприятие впервые пройдет в онлайн-формате. Как сообщили в Фонде Михаила Прохорова, который является инициатором и организатором ярмарки книжной культуры, в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией было принято такое решение.

Главная тема XIV КРЯКК - «Новая этика». По мнению организаторов, это как нельзя лучше отзывается на всё происходящее в современном обществе:

- Пандемия коронавируса, охватившая мир в 2020 году, только обнажила конфликт старого и нового, создав в новой этике много проблемных полей и даже потерь.

Онлайн-программа КРЯКК-2020 очень масштабна. Она охватит наиболее острые вопросы новой этики, стоящие сейчас перед обществом. Гостей ожидают круглые столы, лекции, презентации, мастер-классы, виртуальные выставки и интерактивные спектакли.

А как покупать книги? Это будет специальный раздел на сайте, где будет виртуальные два книжных павильона. Покупатели смогут «пройтись» по рядам выставки и выбрать, в какое издательство они хотели бы заглянуть. Доставлять купленные книги до читателей предстоит издательствам. Продлится КРЯКК в этом году всего два дня вместо традиционных пяти. Тема «Новая этика» перенесется и на 2021 год. Добавим, что это будет уже 14 книжная ярмарка, которую Фонд Михаила Прохорова проводит в краевом центре.

Добавим, что за время своего существования Красноярская ярмарка книжной культуры стала мероприятием федерального значения, и, учитывая состав участников выставочной и культурной программы, давно приобрела международный статус.

Пользу этого проекта сложно переоценить, особенно сейчас, в эпоху интернета и гаджетов. Главные цели: пропаганда книги и чтения; представление лучших российских издателей; расширение читательской аудитории и повышение статуса письменной культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU