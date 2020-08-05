«Темпы работ отвратительные!»: Сергей Еремин раскритиковал работу подрядчиков, ремонтирующих скверы и дороги в Красноярске

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:19:11+03:00

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Сергей Еремин крайне разочарован работой большинства подрядчиков, занимающихся сейчас ремонтами дорог и скверов. Почти повсеместно отсутствие культуры производства работ, недостаточное число рабочих на объекте и отставание от графика.

Мэр устроил разнос во время еженедельного штаба по благоустройству, в котором также приняли участие руководители департамента городского хозяйства, управления дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ), главы районов города, представители всех подрядных организаций.

- У нас уже стало недоброй традицией, когда в начале работы идут бодро, затем темп все угасает и угасает, вот уже и все лето «возимся» на объекте, - сказал Сергей Еремин. - А потом начинается поиск виноватых и причин отставания. Темпы проведения работ на сегодня оцениваю, как отвратительные. Я понимаю проблемы и с бригадами, и с теми обстоятельствами, которые внесла пандемия. Но когда на контрасте вижу положительный опыт – возникает вопрос.

Глава города привел для сравнения улицу Мирошниченко, на которой больше двух месяцев делали простенький объект, и улицу Ястынскую, где подрядчик только зашел и уже видны результаты работы. Отдельно остановился на создании пешеходного променада на Красрабе.

- Все раскурочено, а людям нормально не пройти в учреждения, находящиеся на первых этажах домов, - недоволен мэр. - При ремонте не обойтись без временных неудобств, но давайте там, где это возможно, создавать элементарную пешеходную доступность. Каждый из вас, работая на объектах Красноярска, нарабатывает свое производственное «портфолио». Сквер или дорога, где вы трудитесь, - это ваше «лицо».

В итоге Сергей Еремин поручил усилить контроль на всех объектах и применять штрафные санкции, если это предусмотрено контрактом.

ИСТОЧНИК KP.RU