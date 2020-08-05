2020-08-05T09:53:20+03:00
Общество

На оптовом рынке в Красноярске обнаружили зараженные восточной плодожоркой персики

В отношении хозяина фруктов составлен протокол об административном нарушении
Ольга КОСТИНА
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Партия персиков оказалась заражена паразитом Фото: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краюПартия персиков оказалась заражена паразитом Фото: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю
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На оптовом рынке в Красноярске выявлены зараженные восточной плодожоркой персики из Средней Азии. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили сотрудники краевого Управления Россельхознадзора.

Нарушения вскрылись во время планового рейда. Выяснилось, что владелец зараженных фруктов не только торговал ими, но еще и хранил вместе с другими нектаринами, сливами, персиками и яблоками.

Специалисты отобрали семь образцов свежих фруктов с признаками заражения. Эти образцы направили в лабораторию для установления фитосанитарного состояния продукции. Экспертиза подтвердила, что персики заражены восточной плодожоркой. Этот паразит чаще всего повреждает плоды и побеги персика, сливы, абрикоса, нектарина, слив, груш, айвы и яблок. Свободный оборот поврежденных фруктов может привести к тому, что паразит распространится по территории края.

В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении. Зараженные фрукты уничтожили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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