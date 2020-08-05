2020-08-05T08:45:16+03:00
Общество

«Не ломайте и не жадничайте»: в Красноярске на острове Татышев начался активный сбор яблок и ранеток

Горожан просят бережно относиться к саду
Ольга КОСТИНА
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На острове Татышев поспели яблоки и ранетки Фото: Диана ИВАНОВАНа острове Татышев поспели яблоки и ранетки Фото: Диана ИВАНОВА
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В Красноярске посетители острова Татышев уже начали собирать яблоки и ранетки. Хотя обычно они созревали ближе к концу августа.

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, в яблоневом саду после созревания плодов каждый год столпотворение. Одни приходят просто попробовать наливные яблочки на вкус. Другие складируют урожай в корзины, мешки, сумки, пакеты.

Сборщиков урожая просят бережнее относиться к деревьям Фото: Диана ИВАНОВА

Сборщиков урожая просят бережнее относиться к деревьям Фото: Диана ИВАНОВА

- Главное, помните о том, что к саду нужно относиться с заботой и ответственностью, - предостерегают в администрации города. - Иначе к следующей весне часть деревьев уже не зацветет. Просим соблюдать простые правила: не ломайте и не гните ветки; не срывайте плоды без цели и ради забавы; не оставляйте мусор в саду; не жадничайте.

Если соблюдать эти нехитрые правила, яблоневый сад будет цвести, благоухать и радовать окружающих вкусным и полезным урожаем.

Если соблюдать нехитрые правила, то и дальше яблоневый сад будет радовать нас урожаем Фото: Диана ИВАНОВА

Если соблюдать нехитрые правила, то и дальше яблоневый сад будет радовать нас урожаем Фото: Диана ИВАНОВА

В соцсетях пишут: «Вкусные яблочки, попробовали!». А некоторые сетуют: «Вереница бабушек и дедушек собирают сумками, а потом продают по 400р за ведро!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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