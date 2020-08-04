2020-08-04T14:59:55+03:00
Происшествия

В коллекторе на Металлургов в Красноярске нашли тело женщины

Ее личность уже установлена
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
В коллекторе на Металлургов в Красноярске нашли тело женщины.В коллекторе на Металлургов в Красноярске нашли тело женщины.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В коллекторе на проспекте Металлургов в Красноярске обнаружили тело женщины. Об этом сообщает интернет-ресурс «Стрелка» со ссылкой на собственный источник в силовом ведомстве.

Тело, находившееся в 10-метровом коллекторе, нашли местные жители в понедельник, 3 августа. Чтобы его извлечь, пришлось вызывать спасателей. Сейчас личность погибшей уже установлена, информация передана в следственный комитет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На миллиметр в сторону - и все: в Красноярском крае парень чудом выжил после пули в висок

В Ачинске Красноярского края 22-летний парень чудом выжил, получив пулю в висок. Эту историю рассказали в соцсетях местные жители.

Как уверяют очевидцы, все произошло в ночь с 1 на 2 августа у дома на Декабристов,44. Здесь группа парней устроила разборки с прохожим (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В коллекторе на Металлургов в Красноярске нашли тело женщины
Часть Торгашинского хребта в Красноярске признали памятником природы
Машину разорвало: в Красноярском крае водитель Mitsubishi влетел под фуру и погиб
Улицу Марковского полностью перекроют до 8 августа
Жертвами черных риелторов в Красноярске стали 11 беспомощных людей
Доля выздоровевших от коронавируса в Красноярском крае составила 87%
На Красноярск обрушилась мощная гроза
На трассе под Красноярском появилась шумовая разметка
Ключ оставил в почтовом ящике: красноярцев просят помочь в розыске загадочно пропавшего мужчины
Рухнувшего с Октябрьского моста в Красноярске мужчину успели спасти
В Красноярске ищут специалистов на зарплату до 100 тысяч
Дворники на самокатах появились в Красноярске
Мишустин назначил красноярку замминистра финансов России
Бывший исполняющий обязанности замглавы Хакасии пойдет под суд за крупную взятку
Новый рояль прибыл в красноярскую музыкальную школу по воздуху
На Татышеве электроскутер сбил коляску с 3-месячным младенцем