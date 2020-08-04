В коллекторе на Металлургов в Красноярске нашли тело женщины
В коллекторе на проспекте Металлургов в Красноярске обнаружили тело женщины. Об этом сообщает интернет-ресурс «Стрелка» со ссылкой на собственный источник в силовом ведомстве.
Тело, находившееся в 10-метровом коллекторе, нашли местные жители в понедельник, 3 августа. Чтобы его извлечь, пришлось вызывать спасателей. Сейчас личность погибшей уже установлена, информация передана в следственный комитет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На миллиметр в сторону - и все: в Красноярском крае парень чудом выжил после пули в висок
В Ачинске Красноярского края 22-летний парень чудом выжил, получив пулю в висок. Эту историю рассказали в соцсетях местные жители.
Как уверяют очевидцы, все произошло в ночь с 1 на 2 августа у дома на Декабристов,44. Здесь группа парней устроила разборки с прохожим (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU