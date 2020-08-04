4 Авг. 2020 2020-08-04T14:59:55+03:00

В коллекторе на Металлургов в Красноярске нашли тело женщины. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В коллекторе на проспекте Металлургов в Красноярске обнаружили тело женщины. Об этом сообщает интернет-ресурс «Стрелка» со ссылкой на собственный источник в силовом ведомстве.

Тело, находившееся в 10-метровом коллекторе, нашли местные жители в понедельник, 3 августа. Чтобы его извлечь, пришлось вызывать спасателей. Сейчас личность погибшей уже установлена, информация передана в следственный комитет.

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ИСТОЧНИК KP.RU