Мишустин назначил красноярку замминистра финансов России

4 Авг. 2020 2020-08-04T08:58:31+03:00

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Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжении о назначении красноярки Ирины Окладниковой заместителем министра финансов.

- Назначить Окладникову Ирину Андреевну заместителем министра финансов России, - значится в документе.

Ранее она руководила департаментом бюджетной политики в отраслях экономики министерства.

Ирине Окладниковой 35 лет, она родилась в Красноярске. В 2006-м окончила здесь госуниверситет по специальности «Мировая экономика». В 2014-м году получила еще одно образование – в академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по специальности «Юриспруденция». А с 2018 года заняла пост директора департамента бюджетной политики.

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ИСТОЧНИК KP.RU