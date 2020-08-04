2020-08-04T08:58:31+03:00
Общество

Мишустин назначил красноярку замминистра финансов России

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Ася ЖУКОВА
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Мишустин назначил красноярку замминистра финансов России. Фото: паблик Минфина, соцсети.Мишустин назначил красноярку замминистра финансов России. Фото: паблик Минфина, соцсети.
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Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжении о назначении красноярки Ирины Окладниковой заместителем министра финансов.

- Назначить Окладникову Ирину Андреевну заместителем министра финансов России, - значится в документе.

Ранее она руководила департаментом бюджетной политики в отраслях экономики министерства.

Ирине Окладниковой 35 лет, она родилась в Красноярске. В 2006-м окончила здесь госуниверситет по специальности «Мировая экономика». В 2014-м году получила еще одно образование – в академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по специальности «Юриспруденция». А с 2018 года заняла пост директора департамента бюджетной политики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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