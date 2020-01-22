«Александр Новак остается незаменимым человеком»: один бывший красноярец остался в новом правительстве России, а другой нет

Вся страна обсуждает состав нового правительства Михаила Мишустина. Красноярцев, по понятным причинам, в первую очередь интересуют земляки – сохранивший за собой пост в новом правительстве министр энергетики России Александр Новак и экс-министр высшего образования и науки Михаил Котюков. Оба политика пользуются уважением и авторитетом не только в Красноярском крае, но и в других регионах. Разбираемся, почему Александра Новака оставили в правительстве, а Михаила Котюкова – нет.

- Думаю, Александр Новак вполне мог претендовать и на повышение, - поделился мнением с «Комсомольской правдой» - Красноярск политолог Александр Чернявский. - На мой взгляд, он – один из немногих министров, которые пользуются серьезным доверием Владимира Путина. Понятно, что Новак играет очень серьезную роль в том числе и во внешнеэкономической деятельности – у него хорошие контакты с монархиями Персидского залива. Я думаю, его именно поэтому и не повысили до вице-премьера: слишком много важных для России тем в его родном министерстве энергетики. Пока для правительства Новак остается незаменимым человеком, и президент это явно дает всем понять.

Новак недолго работал в Красноярском крае на должности председателя правительства – всего несколько месяцев. Тем не менее за это время были внесены серьезные изменения в Устав региона. На должности министра финансов края тоже был заметной, хотя и не публичной фигурой. В целом можно сказать, что Новак всегда обладал очень серьезным аппаратным и политическим весом. Считаю, это достойный представитель норильской управленческой школы. Ни одного скандала, связанного с его именем, не припомню.

- Почему же в состав нового правительства не вошел Котюков?

- Изначально было понятно, что гильотина кадровых решений пройдется в первую очередь по социальному блоку, а к Котюкову были достаточно серьезные претензии как у научного сообщества, так и в целом у представителей высшего образования. Мне кажется, Михаил Котюков при этом вполне мог остаться на своем посту. Но тут, думаю, роль сыграли лоббистские факторы: за каждый пост идет серьезная внутренняя борьба, и это не секрет. И судя по всему, сторонники Котюкова эту борьбу проиграли.

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Владимир Путин своим указом изменил структуру российского правительства. Однако кардинальных перемен не произошло:

- вместо 10 вице-премьеров стало 9, один из них первый вице-премьер;

- Министерство по делам Северного Кавказа упразднено, его полномочия переданы Министерству экономического развития;

- Росимущество передано в ведение Министерства финансов. Ранее оно находилось в ведении Минэкономразвития;

- руководство деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и Федерального медико-биологического агентства будет осуществлять правительство РФ. (Подробности)