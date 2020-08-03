2020-08-03T17:27:38+03:00
Происшествия

В Красноярске в «Белых росах» на парковке сгорела иномарка

Всего за несколько минут [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске в «Белых росах» на парковке сгорела иномарка. Фото: ЧП-КрасноярскВ Красноярске в «Белых росах» на парковке сгорела иномарка. Фото: ЧП-Красноярск
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В Красноярске сегодня, 3 августа, в микрорайоне «Белые росы» сгорела иномарка. По информации ГУ МЧС по краю информация в диспетчерскую службу поступила в 15:53 часов. Очевидцы сообщили: горит белый «Ниссан Эксперт» напротив дома на Карамзина, 18. На место тут же выехала пожарная машина и три спасателя.

Пожар в Красноярске на Карамзина 18 03.08.2020 ЧП Красноярск.

Легковой автомобиль горит быстро, выгорает за считанные минуты, открытый огонь такой силы, что близко не подойти, черный дым на десятки метров поднимается вверх – такую картину сняли очевидцы на видео. Неподалеку от «Ниссана» был припаркован другой автомобиль, десяток мужчин попытались оттащить его от огня. Но сработала сигнализация, и неизвестно, появился ли хозяин.

Спасти «Ниссан» не удалось. Уже в 16:05 пожарные сообщили о ликвидации огня, но от иномарки осталась лишь груда обгоревшего металла. Предварительная причина ЧП – короткое замыкание электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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