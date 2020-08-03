Житель Абакана отправил незнакомке интимные фото и попал на вымогателей

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:06:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель столицы Хакасии обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. 32-летний мужчина стал жертвой вымогателей. Осознает, что поступил опрометчиво, извлек из случившегося урок. И хочет наказания для тех, кто совершил в отношение его преступление.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасской полиции, он познакомился в социальной сети с девушкой. Стали переписываться, постепенно сблизились настолько, что дошли до интимных тем. Молодой человек по просьбе подруги (или того, кто писал ему под видом девушки) сделал и переслал ей несколько своих очень личных фотографий. И вдруг получил ультиматум: он должен перечислить 5 тысяч рублей, иначе вся переписка и фотографии станут достоянием общественности.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 163 УК РФ «Вымогательство». Максимальная мера наказания в данном случае – до четырех лет лишения свободы, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU