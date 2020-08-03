2020-08-03T17:06:37+03:00
Происшествия

Житель Абакана отправил незнакомке интимные фото и попал на вымогателей

Теперь с него требуют 5 тысяч рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель столицы Хакасии обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. 32-летний мужчина стал жертвой вымогателей. Осознает, что поступил опрометчиво, извлек из случившегося урок. И хочет наказания для тех, кто совершил в отношение его преступление.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасской полиции, он познакомился в социальной сети с девушкой. Стали переписываться, постепенно сблизились настолько, что дошли до интимных тем. Молодой человек по просьбе подруги (или того, кто писал ему под видом девушки) сделал и переслал ей несколько своих очень личных фотографий. И вдруг получил ультиматум: он должен перечислить 5 тысяч рублей, иначе вся переписка и фотографии станут достоянием общественности.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 163 УК РФ «Вымогательство». Максимальная мера наказания в данном случае – до четырех лет лишения свободы, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске в «Белых росах» на парковке сгорела иномарка
Житель Абакана отправил незнакомке интимные фото и попал на вымогателей
Музыка, шашлыки и голые женщины: под Красноярском владельцы коттеджа лишили покоя своих соседей
Вывод экспертов: большинство сосисок в красноярских магазинах – фальсификат
Стало известно, где в Красноярске будут рожать зараженные коронавирусом женщины
Компания «Русский уголь» массово тестирует своих сотрудников на коронавирус
«Не выходя из дома»: волонтеров приглашают принять участие в онлайн-экомарафоне
С бывшего ректора Красноярского медицинского университета сняли все обвинения в растрате
Красноярцам пообещали в августе жару до +28 градусов
В Минусинске 14-летний подросток угнал внедорожник деда и устроил аварию
В Красноярске из-за ремонта теплосетей частично перекрыли «Красраб»
В Ачинске участнику ночной разборки прострелили голову и бедро
В Красноярске торговцев фруктами штрафуют за антисанитарию
Под Красноярском грибник сломал ногу: домой добраться помогли спасатели
В Красноярске полиция проверяет водоемы и просит покинуть неразрешенные пляжи
В Красноярске на Татышеве появились новые павильоны проката
В Красноярске водитель потерял сознание за рулем и снес забор школы