2020-08-03T15:25:52+03:00
Общество

Музыка, шашлыки и голые женщины: под Красноярском владельцы коттеджа лишили покоя своих соседей

Жители дачного поселка пожаловались в полицию, прокуратуру и Роспотребнадзор
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Под Красноярском владельцы коттеджа лишили покоя своих соседейПод Красноярском владельцы коттеджа лишили покоя своих соседейФото: Мария ЛЕНЦ
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- Каждый вечер «бум-бум-бум», крики, иногда голые девки бегают, там же бассейн. Пьяные, курят. Иногда ночью спать просто невозможно, - рассказывает председатель СНТ «Овинный» Алексей. Мужчина показывает на двухэтажный коттедж, из-за которого живущие по соседству люди лишились покоя.

Пару месяцев назад владелец продал свой дом и участок. И после этого началось: новая хозяйка стала сдавать его посуточно, за 20 тысяч рублей. И сюда из города потянулись любители шумных вечеринок. Музыка на всю улицу, песни, шашлыки, баня с джакузи, смех. Просить угомониться – бесполезно. Соседи потеряли покой и сон, написали коллективную жалобу в прокуратуру, полицию и Роспотребнадзор, рассказывает «ТВК-Красноярск».

А что же новая владелица? Журналистам она заявила, что приехала сюда в гости, при этом по-хозяйски открыла ворота и загнала во двор свою машину. Теперь слово за надзорными органами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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