Музыка, шашлыки и голые женщины: под Красноярском владельцы коттеджа лишили покоя своих соседей
- Каждый вечер «бум-бум-бум», крики, иногда голые девки бегают, там же бассейн. Пьяные, курят. Иногда ночью спать просто невозможно, - рассказывает председатель СНТ «Овинный» Алексей. Мужчина показывает на двухэтажный коттедж, из-за которого живущие по соседству люди лишились покоя.
Пару месяцев назад владелец продал свой дом и участок. И после этого началось: новая хозяйка стала сдавать его посуточно, за 20 тысяч рублей. И сюда из города потянулись любители шумных вечеринок. Музыка на всю улицу, песни, шашлыки, баня с джакузи, смех. Просить угомониться – бесполезно. Соседи потеряли покой и сон, написали коллективную жалобу в прокуратуру, полицию и Роспотребнадзор, рассказывает «ТВК-Красноярск».
А что же новая владелица? Журналистам она заявила, что приехала сюда в гости, при этом по-хозяйски открыла ворота и загнала во двор свою машину. Теперь слово за надзорными органами.
ИСТОЧНИК KP.RU