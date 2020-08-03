Компания «Русский уголь» массово тестирует своих сотрудников на коронавирус

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:50:41+03:00

Тесты на инфекцию проводятся регулярно на всех предприятиях в профилактических целях

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Сотрудники компании «Русский Уголь», входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева, регулярно сдают тесты на коронавирус. Тестирование проходит в рамках профилактических мероприятий.

По данным на начало августа, проведено более 3 000 исследований.

Как отметили в пресс-службе компании «Русский уголь», на предприятиях продолжается режим высокой готовности по противодействию коронавирусу. Тестирование работников во всех регионах присутствия проводится за счет средств компании.

- Во время режима самоизоляции сотрудники отдельных подразделений компании были переведены на удаленный режим работы. Совещания и планерки проводились в режиме телефонных и видеоконференций, командировки сведены к минимуму. Но при этом добыча угля не прекращалась, потому что производственные процессы требуют непрерывной работы, - подчеркнули в пресс-службе компании. – Нам удалось сохранить самое ценное – здоровье сотрудников компании. И обеспечить выполнение контрактных обязательств по поставкам угля.

На всех угледобывающих предприятиях введен обязательный осмотр сотрудников перед сменой, проверки проводятся в медицинских кабинетах и в течение рабочего дня. Также для дополнительного мониторинга созданы штабы по контролю над ситуацией.

Кроме того, для защиты здоровья сотрудников компании в Амурской области, Красноярском крае, Республике Хакасии и головном офисе в Москве выполняют все предписания Роспотребнадзора: обеспечение социальной дистанции, использование персоналом необходимых средств защиты, обработка рук антисептическими средствами, в помещения оборудованы обеззараживателями воздуха, проводится регулярная дезинфекция, контроль температуры тела работников.

ИСТОЧНИК KP.RU