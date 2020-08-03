2020-08-03T10:52:56+03:00
Происшествия

В Минусинске 14-летний подросток угнал внедорожник деда и устроил аварию

Вместе с ним в машине были еще четыре школьника
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Минусинске 14-летний подросток угнал внедорожник деда и устроил аварию. Фото: пресс-служба ГИБДДВ Минусинске 14-летний подросток угнал внедорожник деда и устроил аварию. Фото: пресс-служба ГИБДД
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В Минусинске подросток угнал у дела внедорожник и устроил аварию. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД, это произошло накануне ночью. В дежурную часть поступило сообщение о перевернувшемся автомобиле УАЗ. На месте дорожные полицейские обнаружили пятерых подростков 14, 15 и 17 лет. За рулем, как выяснилось, находился самый младший из них. О том, что он пьян, можно было понять и без освидетельствования. Тем не менее, сделали алкотест, который показал 0,38 мг/л.

Юный «гонщик» не стал скрывать, что взял ключи от автомобиля без разрешения, хотел покатать друзей. Не справился с управлением, отчего машина перевернулась. Два подростка пострадали, их со значительными травмами доставили в больницу. Еще трем назначено амбулаторное лечение. Родителям пострадавших придется объясняться, что делали их несовершеннолетние дети в столь поздний час вне дома и почему они были нетрезвыми.

Со слов мальчишек, алкоголь им приобрел в магазине неизвестный мужчина – его тоже будут разыскивать. Придется заплатить штраф и владельцу УАЗа – за «Передачу права управления лицу, не имеющему права управления».

ИСТОЧНИК KP.RU

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