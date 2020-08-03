В Красноярске из-за ремонта теплосетей частично перекрыли «Красраб»

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:19:46+03:00

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В Красноярске продолжается ремонт тепловых сетей и подготовка их к предстоящему отопительному сезону. Энергетики ведут работы по заранее согласованному графику: закончили в одном месте – переходят на другой. Но случаются и внеплановые ситуации.

Начало текущей недели связано с ремонтом на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», в районе дома № 67. Сети находятся в аварийном состоянии. Чтобы устранить проблему, здесь частично перекрыли дорогу для движения транспорта – сузили ее до минимального пропускного состояния. Ограничение будет действовать почти две недели – с 00 часов 3 августа по 24 часа 15 августа. Ремонтная бригада постарается уложиться в этот срок. Если получится быстрее – значит, и привычное движение восстановят раньше.

Добавим, что в настоящее время с 25 июля до 9 августа перекрыт перекресток Маркса и Парижской коммуны, там также идет ремонт тепловых сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU