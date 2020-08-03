3 Авг. 2020 2020-08-03T09:57:15+03:00

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В Ачинске участнику ночной разборки прострелили голову и бедро. Если в данной ситуации это будет уместно сказать, то мужчине повезло, что пистолет был травматическим, а не огнестрельным. Сейчас ачинская полиция проводит проверку по данному факту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/794041" frameborder="0"></iframe> Ачинск разборки со стрельбой. Видео Подслушано в Ачинске.

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 августа на улице Декабристов. Около 4:30 жителей ближних многоэтажек разбудил шум: «крики были на всю стройку и выстрелов 5-6» - рассказали они. Участников конфликта было несколько. В результате разборок пострадал 22-летний парень. Его госпитализировали в Ачинскую межрайонную больницу. Там ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Состояние стабильное, реанимации не потребовалось.

Стрелявший, который в тот момент был пьян, еще не найден, сообщает ИА «Запад24» со ссылкой на собственный источник. В полиции города этот инцидент пока никак не прокомментировали.

ИСТОЧНИК KP.RU