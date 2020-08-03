2020-08-03T09:28:32+03:00
Общество

В Красноярске торговцев фруктами штрафуют за антисанитарию

И в целом за незаконную торговлю
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске торговцев фруктами штрафуют за антисанитарию. Фото: пресс-служба администрации Октябрьского районаВ Красноярске торговцев фруктами штрафуют за антисанитарию. Фото: пресс-служба администрации Октябрьского района
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В Красноярске торговцев овощами и фруктами штрафуют по целому ряду причин. Сразу отметим, что речь не идет о предпринимателях, которые реализуют свою продукцию в павильонах с соблюдением всем норм торговли. В центре внимания властей торговые точки, которые появляются прямо на улицах города, неподалеку от остановок.

Выбрали место, где всегда много прохожих, натянули палатку, выгрузили с машины гору арбузов и дынь, выставили ряд ведер с картошкой – и пошла торговля. Но есть ли на товар сертификат? Откуда его привезли? Насколько он безопасен? Если вдруг отравились арбузом, купленным в такой вот точке, к кому потом предъявлять претензии?

В администрации Октябрьского района рассказали, что каждый день проводят проверку вместе с сотрудниками полиции. Штрафуют торговцев за антисанитарию, за незаконное подключение к электроисточнику и в целом за незаконную торговлю. Уже вынесли 25 постановлений, сумма штрафов составила 30 тысяч рублей. И пока такая торговля не прекратится, рейды будут продолжаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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