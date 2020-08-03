Под Красноярском грибник сломал ногу: домой добраться помогли спасатели

3 Авг. 2020 2020-08-03T08:30:41+03:00

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Под Красноярском грибник сломал ногу. Случилось это накануне, 2 августа, в Емельяновском районе, недалеко от садового товарищества «Каменный брод» - это в районе Кубеково, уточняет КГКУ «Спасатель» в своей ежедневной сводке. Мужчина отправился за грибами один и в какой-то момент неудачно оступился, упал, сломал ногу. Когда пришел в себя, понял, что самостоятельно из леса не выберется, поэтому набрал телефон экстренной службы, пояснил, что с ним произошло и где его искать. Прибывшие на место спасатели уложили грибника на носилки и вынесли из леса туда, где была машина.

Добавим, что июль и август для спасателей – поистине горячий сезон: в это время приходится часто выезжать на поиски заблудившихся. Кто-то уходит за грибами и теряется или, как в этом случае, получает травмы. Кто-то отправляется за ягодами. Случается, что искать приходится по нескольку дней. Поэтому в очередной раз напоминаем элементарные правила безопасности: не ходить по одному, брать с собой запас воды, спички, нож и теплую одежду, заряжать телефон полностью. И всегда предупреждать родных, в каком направлении идете и когда планируете вернуться.

ИСТОЧНИК KP.RU