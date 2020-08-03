В Красноярске на Татышеве появились новые павильоны проката

3 Авг. 2020 2020-08-03T07:49:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске на острове Татышеве появились три новых павильона проката. Но пока коронавирус и связанные с ним ограничения, павильоны пустуют. О них в своем «Инстраграме» рассказал глава города Сергей Еремин. Новые павильона оформлены в едином экологическом стиле – из дерева.

Площадь каждого – около 110 квадратных метров. Веранда, затем панорамные окна и внутри помещение с отоплением для хранения оборудованиея, что позволит павильонам работать и в холодное время года. То есть летом здесь горожане могут взять напрокат велосипеды и ролики, зимой – лыжи и коньки.

Как пояснили в мэрии, до конца октября построят еще четыре павильона. Итого их будет семь. Они заработают, как только будут сняты «короновирусные» ограничения.

Добавим, что решение установить новые павильоны проката в едином стиле на Татышеве было еще год назад, речь шла о 25 сооружениях. Но теперь планы изменились.

ИСТОЧНИК KP.RU