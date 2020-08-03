2020-08-03T07:25:40+03:00
Происшествия

В Красноярске водитель потерял сознание за рулем и снес забор школы

Мужчину вытащили из салона очевидцы [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске водитель потерял сознание за рулем и снес забор школы. Стоп-кадр видеоВ Красноярске водитель потерял сознание за рулем и снес забор школы. Стоп-кадр видео
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В Красноярске водитель потерял сознание за рулем. Лишившись управления, иномарка врезалась в забор школы и снесла несколько пролетов. ЧП произошло накануне, 2 августа, на улице Семафорной, 62, уточнили в ГИБДД города.

Красноярск, водитель снес забор школы. Видео Сводка.24.

В момент аварии рядом было много людей, они моментально отреагировали на произошедшее. Сначала водителя вытащили из салона: от удара сработали подушки безопасности и пришлось приложить усилия, чтобы вызволить его.

Мужчину уложили на землю, вызвали «скорую» и на всякий случай пожарных. Затем сняли клеммы с аккумулятора. Медики приехали через 15 минут, к этому времени 62-летний мужчина немного пришел в себя и смог самостоятельно сесть в «неотложку», где его осмотрели. Предварительно известно, что у него резко поднялось давление.

Очевидцы говорят, что машина хоть и ехала на небольшой скорости, пострадала она значительно – удар о металлические пролеты был ощутимым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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