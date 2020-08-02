2020-08-02T16:59:17+03:00
Спорт

В Красноярске пройдут утренние зарядки в честь Дня физкультурника: программа онлайн

Занятия будут проходить каждый день с 3 по 7 августа
Татьяна РЯБИНИНА
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Тренер Андрей Устинович проведет тренировку с красноярцами 7 августа. Фото Красспорта.Тренер Андрей Устинович проведет тренировку с красноярцами 7 августа. Фото Красспорта.
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Всю неделю перед днем физкультурника каждый день с 3 по 7 августа ровно в 7.00 в прямом эфире в группе «КРАССПОРТ. Гид по спортивной жизни Красноярска» в социальной сети «ВКонтакте» и в Instagram бцдцт проходить утренние зарядки.

Программа онлайн-зарядок:

3 августа – круговая тренировка на все группы мышц от фитнес-клуба «World Class» (тренер Олеся Переус);

4 августа – тренировка «PRO-гибкость» от сети фитнес-центров «Strongo» (тренер Альбина Грудцина);

5 августа – функциональная тренировка от фитнес-клуба NRGym (тренер Мария Калинина);

6 августа – табата-тренировка от сети тренажерных залов «Колизей» (тренер Марина Яскевич);

7 августа – составная гимнастика (по цигун) от фитнес-клуба «World Class» (тренер Андрей Устинович).

Напомним, Всероссийский День физкультурника в нашей стране отмечается ежегодно во вторую субботу августа . Традиция проведения праздника берёт свое начало еще в 1939 году.

В этом году в связи с ограничительными мерами, действующими в Красноярском крае, праздник впервые состоится в онлайн-формате с 1 по 9 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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