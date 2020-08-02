Красноярцам рассказали, как убирать квартиру, чтобы избавиться от коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора рассказали красноярцам, как правильно убирать квартиру, чтобы не оставить коронавирусу никаких шансов.
Как часто нужно делать влажную уборку?
Если все здоровы, два-три раза в неделю с применением средств бытовой химии. Если в доме есть больной человек, влажную уборку нужно делать ежедневно и использовать дезинфицирующие средства на основе хлора.
Как и когда обрабатывать дверные ручки?
Дверные ручки нужно мыть с мылом или обрабатывать антисептиком на основе спирта не менее 70% или хлорсодержащим раствором. Мыть нужно те ручки, к которым вы прикасаетесь, когда приходите домой, до того, как вы вымыли руки с мылом. После обработки дверных ручек обязательно вымойте руки с мылом.
Как и чем протирать ручки в квартире?
Ручки шкафов, письменный стол, журнальные столики и прочие поверхности (открытые полки с книгами, крышки комодов, тумбочек), спинки стульев, не обитые тканью и мягким пористым материалом мойте с мылом или протирайте салфеткой с антисептиком во время уборки дома.
Как убирать кухню и санузел?
У бытовой техники протрите панели управления салфетками с антисептиком на основе спирта.
Кухонные столешницы мойте с применением средств бытовой химии или протирайте салфеткой с антисептиком на основе спирта. Если в доме есть больной человек, это нужно делать после каждого приема пищи.
Смесители, раковины обрабатывайте с применением средств бытовой химии, которые необходимо тщательно смыть горячей водой. Если в доме все здоровы, достаточно это делать один раз в день или через день. Если в доме есть больной человек, после каждого использования.
Туалет следует мыть в последнюю очередь, используя дезинфицирующие средства на основе хлора.
Как провести обеззараживание квартиры?
Для дезинфекции очень важно регулярно проветривать помещения и, по возможности, увлажнять воздух. Для бактерий и вирусов наиболее благоприятные условия — сухой тёплый воздух. Можно проводить обеззараживание квартиры, используя кварцевую бактерицидную лампу. Включать её следует каждые шесть часов на 15 минут. Но при включенной лампе в комнате не должно быть людей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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