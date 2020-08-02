Красноярцам рассказали, как убирать квартиру, чтобы избавиться от коронавируса

2 Авг. 2020 2020-08-02T09:57:32+03:00

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Специалисты Роспотребнадзора рассказали красноярцам, как правильно убирать квартиру, чтобы не оставить коронавирусу никаких шансов.

Как часто нужно делать влажную уборку?

Если все здоровы, два-три раза в неделю с применением средств бытовой химии. Если в доме есть больной человек, влажную уборку нужно делать ежедневно и использовать дезинфицирующие средства на основе хлора.

Как и когда обрабатывать дверные ручки?

Дверные ручки нужно мыть с мылом или обрабатывать антисептиком на основе спирта не менее 70% или хлорсодержащим раствором. Мыть нужно те ручки, к которым вы прикасаетесь, когда приходите домой, до того, как вы вымыли руки с мылом. После обработки дверных ручек обязательно вымойте руки с мылом.

Как и чем протирать ручки в квартире?

Ручки шкафов, письменный стол, журнальные столики и прочие поверхности (открытые полки с книгами, крышки комодов, тумбочек), спинки стульев, не обитые тканью и мягким пористым материалом мойте с мылом или протирайте салфеткой с антисептиком во время уборки дома.

Как убирать кухню и санузел?

У бытовой техники протрите панели управления салфетками с антисептиком на основе спирта.

Кухонные столешницы мойте с применением средств бытовой химии или протирайте салфеткой с антисептиком на основе спирта. Если в доме есть больной человек, это нужно делать после каждого приема пищи.

Смесители, раковины обрабатывайте с применением средств бытовой химии, которые необходимо тщательно смыть горячей водой. Если в доме все здоровы, достаточно это делать один раз в день или через день. Если в доме есть больной человек, после каждого использования.

Туалет следует мыть в последнюю очередь, используя дезинфицирующие средства на основе хлора.

Как провести обеззараживание квартиры?

Для дезинфекции очень важно регулярно проветривать помещения и, по возможности, увлажнять воздух. Для бактерий и вирусов наиболее благоприятные условия — сухой тёплый воздух. Можно проводить обеззараживание квартиры, используя кварцевую бактерицидную лампу. Включать её следует каждые шесть часов на 15 минут. Но при включенной лампе в комнате не должно быть людей.

ИСТОЧНИК KP.RU