2 Авг. 2020 2020-08-02T09:32:21+03:00

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Клубы черного дыма из пассажирского автобуса – такую картинку сняли очевидцы на остановке «Школа» на проспекте Свободный. Маршрутный автобус немного не доехал до остановки, похоже, пассажирам пришлось выходить прямо на металлические ограждения, отделяющие тротуар от проезжей части. О пострадавших не сообщается, возможно, воскресным днем пассажиров было не так много и все успели выйти из горящего автобуса.

Напомним, в последних числах июля в Красноярске было подписано распоряжение о социальном стандарте транспортного обслуживания населения. Там определено расстояние от дома до остановки, количество пересадок и множество других параметров. В частности, определена и наполненность, не больше 3 человек на 1 кв. м салона, и экологические параметры: все автобусы должны работать на топливе класса Евро-4 , а в салоне не должно быть шума. Будут ли гореть автобусы при новых стандартах, - это мы узнаем через несколько лет.

В Красноярске загорелся пассажирский автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU