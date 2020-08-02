2020-08-02T07:46:30+03:00
Общество

В Красноярске появилась водосвятная часовня как в Троице-Сергиевой лавре

Где она находится и как устроена?
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото Красноярсокй епархии.Фото Красноярсокй епархии.
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Часовня построена на территории Успенского мужского монастыря. В ее центре находится чаша с освящённым крестом. Здание оснащено датчиками движения, и когда человек подходит к чаше, из креста начинает истекать вода.

— Часовня построена по образцу той, что находится в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. В тёплое время года и в часы, когда открыты двери монастыря, каждый желающий может прийти и набрать воды — например, для приготовления пищи, или, чтобы утолить жажду, — рассказал наместник Успенской обители игумен Иннокентий (Нилов).

Это уже второй объект в Красноярске по образу и подобию Свято-Троицкой Сергиевой лавры: недавно на звоннице Успенского монастыря установили часы с курантами, дизайн которых также повторяет старинные часы на колокольне Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Часовня была возведена по совместному проекту двух архитекторов — штатного священника Знаменского храма города Дивногорска иерея Аркадия Власова и руководителя службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края Константина Шумова. Ее строили около двух лет, меценатом выступил директор Новоангарского обогатительного комбината Владимир Гуриев.

Идея принадлежит губернатору Красноярского края, сопредседателю Попечительского совета Успенского монастыря Александру Уссу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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