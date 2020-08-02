2020-08-02T06:54:46+03:00
Звезды

В Красноярске снимут документальный сериал о выдающихся красноярцах «Лики города в объективе»

Объявлен кастинг на роль ведущего
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Фото группы Красноярск ВконтактеФото группы Красноярск Вконтакте
Изменить размер текста:

Документальный мини-сериал – это попытка увидеть Красноярск через призму историй жизни главных героев и по-новому взглянуть на знакомые каждому городские пространства. В основе идеи – связь малоизвестных имен наших выдающихся земляков с сегодняшним днем и сохранившимися городскими локациями.

На роль ведущего приглашаются:

• парень или девушка от 18 до 35 лет,

• с хорошей дикцией

• с любовью к городу и желанием поделиться удивительными историями о нем и его героях.

Приветствуются опыт выступления перед камерой или большой аудиторией, опыт создания понятных и интересных текстов, навыки работы в команде.

Чтобы поучаствовать в кастинге, нужно снять ролик на телефон в режиме «селфи» продолжительностью не больше минуты с рассказом о себе и о том, почему именно вы можете стать лицом проекта, прислать его на почту likigoroda@mail.ru. В письме обязательно указать контактные данные и общую информацию о себе.

Заявки принимаются до 9 августа до 23:59 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Культурные события в Красноярске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Красноярцам рассказали, как убирать квартиру, чтобы избавиться от коронавируса
В Красноярске загорелся пассажирский автобус
В честь пожарного, погибшего при взрыве складов боеприпасов, назовут улицу в Красноярском крае
В Красноярске появилась водосвятная часовня как в Троице-Сергиевой лавре
В Красноярске снимут документальный сериал о выдающихся красноярцах «Лики города в объективе»
Как болеют коронавирусом красноярцы: 425 тяжелых и 62 младенца до года
В Красноярске пропали два дедушки с похожими фамилиями
В Красноярске ищут частного инвестора для строительства спортивного комплекса в Кировском районе
«И никто не помог!»: в «Солнечном» машина сгорела, пока стояла на красном сигнале светофора
В августе частично откроют движение по Северному шоссе
В Туве грузовик съехал с дороги: пассажир погиб при попытке покинуть неуправляемую машину
В Красноярске возле «Планеты» и «Гремячей гривы» передумали строить виадуки
Лесоперерабатывающим предприятиям в Красноярском крае предстоит заплатить миллионные штрафы за загрязнение почвы
46-летний житель Тувы, находясь в гостях, попытался изнасиловать 5-летнюю дочь хозяев