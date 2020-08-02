В Красноярске снимут документальный сериал о выдающихся красноярцах «Лики города в объективе»
Документальный мини-сериал – это попытка увидеть Красноярск через призму историй жизни главных героев и по-новому взглянуть на знакомые каждому городские пространства. В основе идеи – связь малоизвестных имен наших выдающихся земляков с сегодняшним днем и сохранившимися городскими локациями.
На роль ведущего приглашаются:
• парень или девушка от 18 до 35 лет,
• с хорошей дикцией
• с любовью к городу и желанием поделиться удивительными историями о нем и его героях.
Приветствуются опыт выступления перед камерой или большой аудиторией, опыт создания понятных и интересных текстов, навыки работы в команде.
Чтобы поучаствовать в кастинге, нужно снять ролик на телефон в режиме «селфи» продолжительностью не больше минуты с рассказом о себе и о том, почему именно вы можете стать лицом проекта, прислать его на почту likigoroda@mail.ru. В письме обязательно указать контактные данные и общую информацию о себе.
Заявки принимаются до 9 августа до 23:59 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU
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