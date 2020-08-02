В Красноярске снимут документальный сериал о выдающихся красноярцах «Лики города в объективе»

2 Авг. 2020 2020-08-02T06:54:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Документальный мини-сериал – это попытка увидеть Красноярск через призму историй жизни главных героев и по-новому взглянуть на знакомые каждому городские пространства. В основе идеи – связь малоизвестных имен наших выдающихся земляков с сегодняшним днем и сохранившимися городскими локациями.

На роль ведущего приглашаются:

• парень или девушка от 18 до 35 лет,

• с хорошей дикцией

• с любовью к городу и желанием поделиться удивительными историями о нем и его героях.

Приветствуются опыт выступления перед камерой или большой аудиторией, опыт создания понятных и интересных текстов, навыки работы в команде.

Чтобы поучаствовать в кастинге, нужно снять ролик на телефон в режиме «селфи» продолжительностью не больше минуты с рассказом о себе и о том, почему именно вы можете стать лицом проекта, прислать его на почту likigoroda@mail.ru. В письме обязательно указать контактные данные и общую информацию о себе.

Заявки принимаются до 9 августа до 23:59 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU