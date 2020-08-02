Как болеют коронавирусом красноярцы: 425 тяжелых и 62 младенца до года
Статистика по новой инфекции только копится, но первые выводы уже можно сделать. Например, если проанализировать распределение по тяжести заболевания.
А оно на сегодняшний таково:
- бессимптомные – 5323
- легкая степень тяжести – 2509
- средняя степень тяжести – 4888
- тяжелая форма – 425.
Это означает, что около трети заболевших не имеют никаких признаков заболевания и, считая себя здоровыми, ведут активный образ жизни, распространяя вирус вокруг себя. И еще это означает, что меры предосторожности нужно соблюдать не потому, что кто-то заставляет, а потому что любой человек рядом с вами может быть носителем вируса и не знать об этом.
Распределение заболевших в крае по возрастным группам показывает, что вирус поражает всех, даже грудных младенцев:
- до 1 года – 62
- 1-6 лет – 379
- 7-14 лет – 411
- 15-17 лет – 152
- 18-29 лет – 1865
- 30-49 лет – 4955
- 50-64 лет – 3470
- старше 65 лет – 1851
Видно, что меньше всего заболевших в группе подростков, 15-17 лет. И это можно объяснить тем, что им не нужно ходить на работу, а учебный процесс они проходили удаленно. Кроме того, они достаточно взрослые, чтобы соблюдать меры безопасности без присмотра родителей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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