Как болеют коронавирусом красноярцы: 425 тяжелых и 62 младенца до года

2 Авг. 2020 2020-08-02T05:28:05+03:00

Маски снимать еще рано, вирус еще с нами.... Фото: Мария ЛЕНЦ

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Статистика по новой инфекции только копится, но первые выводы уже можно сделать. Например, если проанализировать распределение по тяжести заболевания.

А оно на сегодняшний таково:

- бессимптомные – 5323

- легкая степень тяжести – 2509

- средняя степень тяжести – 4888

- тяжелая форма – 425.

Это означает, что около трети заболевших не имеют никаких признаков заболевания и, считая себя здоровыми, ведут активный образ жизни, распространяя вирус вокруг себя. И еще это означает, что меры предосторожности нужно соблюдать не потому, что кто-то заставляет, а потому что любой человек рядом с вами может быть носителем вируса и не знать об этом.

Распределение заболевших в крае по возрастным группам показывает, что вирус поражает всех, даже грудных младенцев:

- до 1 года – 62

- 1-6 лет – 379

- 7-14 лет – 411

- 15-17 лет – 152

- 18-29 лет – 1865

- 30-49 лет – 4955

- 50-64 лет – 3470

- старше 65 лет – 1851

Видно, что меньше всего заболевших в группе подростков, 15-17 лет. И это можно объяснить тем, что им не нужно ходить на работу, а учебный процесс они проходили удаленно. Кроме того, они достаточно взрослые, чтобы соблюдать меры безопасности без присмотра родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU