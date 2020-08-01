В Красноярске пропали два дедушки с похожими фамилиями
В Красноярске за неделю пропали сразу два дедушки. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили волонтеры группы «Поиск пропавших детей - Красноярск». Обоим чуть больше 70 лет, седые, худощавые. И фамилии у них очень похожи.
Александр Гуреев пропал 26 июля Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск
73-летний Александр Александрович Гуреев 26 июля ушел из дома (Красноярск, Центральный проезд, д. 14) и с тех пор не выходит на связь. С собой у него была коричневая сумочка на поясе, документы.
Приметы: на вид 70-73 года, рост 160-174 сантиметров, худощавый, глаза темно-карие, волосы седые, короткие, залысина на макушке, брови широкие.
Особые приметы: нет одного зуба на верхней челюсти, раздвоенный подбородок, на носу бородавки.
Был одет: серая куртка (выгоревшая) из плащевки, ярко-зеленая футболка, коричневые полуботинки.
Иван Гуров пропал 29 июля Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск
75-летний Иван Васильевич Гуров пропал 29 июля. В 14.00 он ушел из дома (Красноярск, ул. Паровозная, д.14) и пропал.
Приметы: среднего телосложения, на вид 60-70 лет, волосы седые, короткие.
Был одет: белая рубашка, черные спортивные штаны с тремя белыми полосками, зеленые кроссовки, кепка.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавших пенсионеров, просьба звонить по телефонам:
+7 (391) 262-11-77 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ОП № 4
8-950-99-66-066 ВОЛОНТЕРЫ (КРУГЛОСУТОЧНО).
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