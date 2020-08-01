В Красноярске ищут частного инвестора для строительства спортивного комплекса в Кировском районе

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:20:14+03:00

Застройщика выберут во время аукциона Фото: Мария ЛЕНЦ

Им станет победитель аукциона, который состоится в сентябре

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В Кировском районе Красноярска запланировали строительство спортивного комплекса.

Спортивное сооружение с оборудованными залами, площадками и беговыми дорожками возведут на пересечении улиц Монтажников – Придорожная. Площадь выделенного участка - 7 001 квадратных метров. Кто будет строить? Победитель аукциона, который состоится 4 сентября.

- Кадастровый номер участка 24:50:0600189:268, - рассказали в пресс-службе департамента муниципального имущества и земельных отношений. - Стартовая цена годовой аренды – 900 тысяч рублей. На реализацию проекта частному инвестору отведено семь лет.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, еще два земельных участка предназначены под строительство складских помещений и погрузочных терминалов: на улице 40 лет Победы и на 7-м км Енисейского тракта

Третий лот первых торгов - площадка под строительство офисного здания для структур делового управления на улице.

Заявки на участие в торгах в департаменте городского имущества принимают до 31 августа.

Подробную информацию о проведении аукционов и характеристиках объектов участники могут получить на официальном сайте торгов.

ИСТОЧНИК KP.RU