«И никто не помог!»: в «Солнечном» машина сгорела, пока стояла на красном сигнале светофора

1 Авг. 2020 2020-08-01T07:57:42+03:00

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В красноярском микрорайоне «Солнечный» 31 июля иномарка сгорела, пока стояла на красном сигнале светофора. Видео происшествия появилось в паблике «ЧП- Красноярск».

Судя по кадрам, автомобиль остановился в ожидании «зеленого» на перекрестке улиц 60 лет Образования СССР и Ерофеевской. Неожиданно на капоте появились языки пламени, через несколько минут автомобиль весь был охвачен огнем. Перепуганный водитель ничего не мог сделать, у него не было с собой огнетушителя. Не оказалось его и у очевидцев – других автомобилистов. Пожарные приехали быстро, потушили, но иномарка, по всей видимости, восстановлению не подлежит.

В Красноярске загорелась машина 31.07.2020 .Видео проекта http://cam.krk.ru компании ОрионТелеком ЧП-Красноярск

«Мимо ехал, смотрю, уже потушили. Минут на 10 бы марк позже загорелся».

Больше всего возмутила в этой ситуации пользователей соцсетей реакция окружающих на происходящее:

«И никто не остановился огнетушителем помочь! Еще и по пожарному рукаву проехали!».

«И никто не помог, никто!».

Один из водителей пояснил свою позицию:

«Там помогать смысла не было, такой огонь только пеной сбивать, огнетушитель если и помог бы, то только как на заправках, большой, а от баллончиков этих толку ноль. Лично проверял. Печально, но факт».

ИСТОЧНИК KP.RU