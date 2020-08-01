В Красноярске возле «Планеты» и «Гремячей гривы» передумали строить виадуки

1 Авг. 2020 2020-08-01T06:21:33+03:00

Строительство пешеходных виадуков в районе "Планеты" и эко-парка пока не планируется Фото: Мария ЛЕНЦ

Это вопрос решался во время общественных слушаний

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В Красноярске продолжаются публичные слушания по корректировке проекта планировки улиц и дорог города. Для участия зарегистрировались 116 человек. Ведется обсуждение по строительству 22 объектов, поступило 116 предложений.

Как сообщают GorNovosti.ru, во время обсуждения изменений красных линий для строительства двух виадуков возле ТРЦ «Планета» и экопарка «Гремячая грива» было принято решение, пока не вносить объекты в план.

Добавим, что это решение предварительное. После выступлений экспертов и обобщения всех поступивших мнений окончательное решение по вопросу примет глава города Сергей Еремин.

- Продолжается и заочная часть слушаний, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Вячеслав Дюков, депутат городского Совета депутатов. - Так что люди могут направлять свои мнения в письменной или электронной форме в мэрию. Только после этого будет сформирован итоговый документ, который и ляжет на стол главе города.

Также на слушаниях обсуждают изменения красных линий для строительства дороги на Волочаевской (от Дубровинского до Копылова) и на улице Байкитской (от Юбилейной до Дачной). Строительство указанных объектов потребует изъятия земель.

Еще один пункт - исключение из территорий общего пользования парка Гагарина. Его благоустройством займется частный инвестор.

Слушания будут идти до 7 августа включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU