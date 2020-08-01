Лесоперерабатывающим предприятиям в Красноярском крае предстоит заплатить миллионные штрафы за загрязнение почвы

1 Авг. 2020 2020-08-01T05:15:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Инспекторы краевого министерства экологии проверили лесоперерабатывающие предприятия в Богучанском и Емельяновском районах на предмет соблюдения природоохранного законодательства. Специалисты побывали на участках, где работают: ООО «Медео», ООО СП «СиЛинь», ООО «Тигман», ООО «Чжунхэшэн» и ООО «ПрофСибЛес». На каждом вышеперечисленном предприятии на момент проверки отсутствовала разрешительная документация в области обращения с отходами. Опилки и горбыль складировали на промплощадках с нарушениями. Это привело к загрязнению земельных участков.

Три предприятия уже привлечены к административной ответственности. Им предстоит выплатить приличный штраф - около двух миллионов рублей. В отношении еще двух нарушителей ведется расследование. Им грозит штраф – миллион рублей.

Кроме этого нарушителям придется заплатить за ущерб, который был нанесен почве. Это более 50 миллионов рублей.

- Надзор за соблюдение экологических норм со стороны лесоперерабатывающих предприятий – большой и важный блок работы министерства, - рассказала «Комсомольской правде»- Красноярск Юлия Гуменюк, заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края. - Очень часто мы выявляем серьезные нарушения в области обращения с отходами лесопиления, которые наносят вред экологии. За это нерадивые предприниматели должны быть привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU