2020-07-31T13:06:50+03:00
Общество

Ошибся номером: мужчине помогли вернуть деньги, переведенные на чужую карту

Выручили полицейские [фото]
Ася ЖУКОВА
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Ошибся номером: мужчине помогли вернуть деньги, переведенные на чужую карту. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.Ошибся номером: мужчине помогли вернуть деньги, переведенные на чужую карту. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.
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В Железногорске (Красноярский край) мужчине, который случайно перечислил деньги на чужую банковскую карту, помогли полицейские. Его историю рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Как выяснилось, 34-летний местный житель отправлял 14 тысяч своему знакомому. Но неверно указал его номер и не проверил данные перед тем, как подтвердить операцию. Однако вскоре обнаружилось: адресат так ничего и не получил.

Поняв, что допустил оплошность, отправитель попытался дозвониться по тому номеру, что указал в переводе. Но тот был заблокирован. Тогда решил идти в полицию.

В МВД тут же пробили контакты получателя. Оказалось, это женщина, у нее новый номер, а прежним (тот, на который пришел перевод) не пользуется несколько месяцев. Понятно, она поразилась, когда на счет вдруг поступили деньги. Пошла в банк, попросила помочь связаться с отправителем перевода, но там отказали.

- Тратить чужие деньги не стала, - рассказал старший участковый уполномоченный Михаил Запакульский. – Рассчитывала, что на связь выйдет владелец средств.

Однако разрешить ситуацию помогли в полиции. Женщина тут же перевела 14 тысяч обратно отправителю, а электронный чек показала участковому. Так что деньги вернули хозяину. Спасибо полицейским!

ИСТОЧНИК KP.RU

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