2020-07-31T12:22:37+03:00
Происшествия

Огорченный потерей паспорта парень сообщил о бомбе на рынке Железногорска

Как тут связь, пояснить затруднился [видео]
Ася ЖУКОВА
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Огорченный потерей паспорта парень сообщил о бомбе на рынке Железногорска. Фото: стоп-кадр видео ГУ МВД России по Красноярскому краю.Огорченный потерей паспорта парень сообщил о бомбе на рынке Железногорска. Фото: стоп-кадр видео ГУ МВД России по Красноярскому краю.
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В Железногорске Красноярского края парень, распереживавшись из-за потери паспорта, сообщил о… том, что на местном рынке заложена бомба. Как рассказали в пресс-службе ГУЦ МВД России по региону, все произошло в начале июня.

В дежурной части полиции раздался звонок – запинающийся голос на том конце провода поведал: «Девушка, здравствуйте, это… хотел передать… Завтра в 12 часов будет на рынке Центральном бомба заложена».

Парень сообщил о бомбе на рынке Железногорска и попал под уголовное дело.Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник

На место тут же выдвинулись сотрудники экстренных служб, рынок тщательно обследовали, но ничего не обнаружили. Зато вскоре вычислили лжеминера.

Местный житель, 30 лет, есть судимость. Он не отрицал: да, был в гостях у знакомого, куда-то задевал паспорт, огорчился. И рука сама потянулась к телефону. «Расстроился, был в алкогольном опьянении. Не подумал. Не хотел этого…совершить происшествие», - признался мужчина.

Какая связь между потерей паспорта и лжеминированием, пояснить не смог. Против него возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Сейчас парень находится под подпиской о невыезде. Материалы дела переданы в суд, лжеминеру может грозить до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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