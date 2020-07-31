В Красноярске вырос спрос на смартфоны

31 Июль 2020 2020-07-31T12:13:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, зафиксировал повышенный спрос на смартфоны в рознице Tele2 в Красноярском крае после смягчения режима ограничений. Количество проданных смартфонов во втором квартале увеличилось почти в 1,5 раза год к году. Лидером продаж у жителей Красноярска остается бренд Samsung.

Рынок смартфонов в Красноярске во втором квартале 2020 года продемонстрировал позитивную динамику – число проданных смартфонов в рознице Tele2 выросло на 128% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В основном в салонах оператора выбирали гаджеты стоимостью до 8 500 рублей.

Двумя самыми востребованными производителями смартфонов среди посетителей салонов Tele2 в Красноярском крае стали Samsung и Xiaomi. Продажи Samsung выросли на 122%, а Xiaomi – в 3 раза. С апреля по июнь на их долю приходится 35,5% в общем объеме продаж. Хорошую динамику в продажах показали другие китайские бренды: продажи смартфонов бренда Honor выросли в 2 раза, а Huawei – в 1,3 раза, заняв долю в общих продажах в 15,5% и 11% соответственно.

Самым популярным смартфоном стал Samsung Galaxy A10. На втором месте – Xiaomi Redmi 8A. Замыкает тройку лидеров Honor 7S.

Дмитрий Горожанинов, директор филиала Tele2 в Красноярском крае:

«По итогам 2019 года 82% от общего числа всех смартфонов в нашей сети поддерживали высокоскоростную передачу данных в сетях четвертого поколения. В период самоизоляции смартфоны стали еще более востребованы среди наших клиентов.