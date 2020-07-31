2020-07-31T11:54:32+03:00
Общество

Красноярцы установили фонтан во дворе своей многоэтажки

Композицию выбирали сами [фото]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Красноярцы установили фонтан во дворе своей многоэтажки. Фото: пресс-служба администрации мэрии.Красноярцы установили фонтан во дворе своей многоэтажки. Фото: пресс-служба администрации мэрии.
Изменить размер текста:

Жильцы многоэтажки на улице Железнодорожников, 24А в Красноярске поставили в своем дворе фонтан. Композицию – она изображает влюбленных, гуляющих под зонтиком с собачкой – выбрали сами, сообщили в пресс-службе мэрии.

Впрочем, фонтаном дело не ограничилось. Ведь во дворе прошел большой ремонт - в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Теперь здесь есть уличные тренажеры, новая мебель, пешеходные дорожки и, конечно, яркий городок для детей.

По словам председателя совета дома Галины Захаренко, поначалу некоторые жильцы были против ремонта, боялись, что он затянется. Но увидев, как оперативно работают подрядчики, тоже включились в процесс, начали озеленять двор. В итоге посадили 30 видов различных растений.

Что-то привозили с дачи, что-то покупали. Так что теперь во дворе растут вишня и смородина, крыжовник, малина. А сколько цветов и кустарников! Завершив ремонт, решили подавать заявку на конкурс «Самый благоустроенный район» в номинации «Лучший двор жилого многоквартирного дома, благоустроенного с активным участием жителей».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ошибся номером: мужчине помогли вернуть деньги, переведенные на чужую карту
Огорченный потерей паспорта парень сообщил о бомбе на рынке Железногорска
В Красноярске вырос спрос на смартфоны
Красноярцы установили фонтан во дворе своей многоэтажки
В Красноярске откроют левый поворот с Шахтеров на Березина
Глава управления соцзащиты Красноярска уходит с поста
В Дивногорске нашли водителя, завалившего берег Енисея горами мусора
Красноярский ресторан признан одним из лучших в Европе
Первый роддом Красноярска прекратил прием больных COVID
Новая разметка «ДЕТИ» появилась в Красноярске
Экс-директор филиала красноярского аграрного университета на 777 тысяч премировала сама себя
Вернуть товар в интернет-магазин по почте стало проще
«Отчет каждую неделю»: Сергей Еремин поручил усилить контроль за объектами благоустройства
В Красноярске ускорят ремонт на Марковского и Железнодорожников
В Красноярск идет гроза со шквалистым ветром
В двух районах Красноярска изменится схема движения автобусов
Август в Красноярске начнется дождями
В Красноярске объявлен конкурс на создание концепции Красной площади
На Торгашинском хребте открылся музей под открытым небом и "Полдень парк"
Роспотребнадзор рассказал красноярцам, как не сплоховать с выбором арбуза
Более 20 километров вырванных с корнем деревьев обнаружили в Саяно-Шушенском заповеднике
Директор Школьного комбината питания задолжала сотрудникам 13 миллионов рублей по зарплате
ВТБ в Красноярском крае и Хакасии выдал 370 ипотечных кредитов по ставке 6,5%
Школу в Иланском, где учителя готовились к урокам в "туалете", снесли
В Красноярске педофил, распространявший детскую порнографию, надругался на 3 девочками
Житель Красноярска пойдет под суд за кражу 699 пачек сигарет из магазина
В Октябрьском районе Красноярска на сутки отключат холодную воду