Красноярцы установили фонтан во дворе своей многоэтажки

31 Июль 2020 2020-07-31T11:54:32+03:00

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Жильцы многоэтажки на улице Железнодорожников, 24А в Красноярске поставили в своем дворе фонтан. Композицию – она изображает влюбленных, гуляющих под зонтиком с собачкой – выбрали сами, сообщили в пресс-службе мэрии.

Впрочем, фонтаном дело не ограничилось. Ведь во дворе прошел большой ремонт - в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Теперь здесь есть уличные тренажеры, новая мебель, пешеходные дорожки и, конечно, яркий городок для детей.

По словам председателя совета дома Галины Захаренко, поначалу некоторые жильцы были против ремонта, боялись, что он затянется. Но увидев, как оперативно работают подрядчики, тоже включились в процесс, начали озеленять двор. В итоге посадили 30 видов различных растений.

Что-то привозили с дачи, что-то покупали. Так что теперь во дворе растут вишня и смородина, крыжовник, малина. А сколько цветов и кустарников! Завершив ремонт, решили подавать заявку на конкурс «Самый благоустроенный район» в номинации «Лучший двор жилого многоквартирного дома, благоустроенного с активным участием жителей».

ИСТОЧНИК KP.RU