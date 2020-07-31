В Дивногорске нашли водителя, завалившего берег Енисея горами мусора
В Дивногорске Красноярского края установили водителя, завалившего строительным мусором берег Енисея. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Напомним, все случилось 28 июля – в соцсетях опубликовали фото и видео, как водитель КАМАЗа вываливает горы мусора рядом с рекой, часть отходов попадает в воду.
Сотрудники надзорного ведомства провели проверку информации. В результате нарушитель был найден. Им оказался водитель компании, занимающейся ремонтом дорог и благоустройством участка по заказу владельца одного из гаражей на улице Набережная.
- Работники прокуратуры вместе с полицейскими провели комплекс мероприятий, - рассказали представители ведомства. – Виновные будут привлечены к административной ответственности за нарушение правил охраны водных объектов. Материалы по факту направлены в управление Росприроднадзора. Также проводится проверка организации – подрядчика.
ИСТОЧНИК KP.RU