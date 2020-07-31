2020-07-31T09:32:08+03:00
Общество

Красноярский ресторан признан одним из лучших в Европе

Ресторан Tunguska включили в шорт-лист мировой премии в сфере дизайна
Ася ЖУКОВА
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Красноярский ресторан признан одним из лучших в Европе. Фото: restaurantandbardesignawards, инстаграм.Красноярский ресторан признан одним из лучших в Европе. Фото: restaurantandbardesignawards, инстаграм.
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Красноярский ресторан сибирской кухни Tunguska признали одним из восьми лучших в Европе. Его включили в шорт-лист Restaurant&Bar Design Awards-2020, это как номинация на «Оскар», но в области дизайна.

Список номинантов озвучили 30 июля в Лондоне. В нем три претендента из Москвы, другие – из Лондона, Копенгагена и Милана. И единственный сибиряк – ресторан Tunguska.

Как рассказал соучредитель группы Berrywood Family (ей принадлежит заведение) Дмитрий Журкин, раньше ни один ресторан, помимо московских, в шорт-лист премии не включали. Так что это уже большая победа. Кстати, дизайном Tunguska обязана нашему же агентству Left Design, принадлежащему супружеской паре Анны Гавричковой и Геннадия Дежурных.

Отметим, из-за пандемии коронавируса и последовавшим за ней закрытием ресторанов Tunguska принимала гостей всего пару месяцев, ее открыли 4 января 2020 года.

Остается добавить, что победитель международной премии станет известен 15 октября. А пока болеем за наших!

ИСТОЧНИК KP.RU

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