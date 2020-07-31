31 Июль 2020 2020-07-31T08:16:18+03:00

Экс-директор филиала красноярского аграрного университета на 777 тысяч премировала сама себя. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по региону и республике Хакасия.

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Экс-директор филиала красноярского аграрного университета в Ачинске «скромно» премировала себя почти на 777 тысяч рублей и попала под уголовное дело. Женщину будут судить за «Злоупотребление должностными полномочиями», уточнили в пресс-службе ГСУ СК России по региону и республике Хакасия.

Вот версия следствия: все происходило с 2018 по 2020 год. Оценивая эффективность работы профессорско-преподавательского состава, руководитель учреждения решила, что стоит поощрить и саму себя. В итоге выплатила и положила в карман больше 776 тысяч рублей.

В конце концов, все открылось. Было возбуждено уголовное дело. Должность свою женщина потеряла. А скоро у нее может появиться судимость. К сведению, максимальное наказание за злоупотребление должностными полномочиями – это четыре года лишения свободы (как вариант: запрет занимать руководящие должности на пять лет или штраф - в размере дохода за шесть месяцев).

ИСТОЧНИК KP.RU