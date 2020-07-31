Вернуть товар в интернет-магазин по почте стало проще

31 Июль 2020 2020-07-31T07:24:51+03:00

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Жители Красноярского края могут по упрощенной процедуре вернуть товар в интернет-магазин, подключенный к услуге Почты России «Легкий возврат». Сервис доступен во всех отделениях почтовой связи.

Клиенты Почты России уже оценили возможность сдать интернет-заказ бесплатно в отделении почтовой связи по упрощенной процедуре. С начала года около 1150 посылок было возвращено в торговые точки из различных населенных пунктов края.

Цифровой сервис «Легкий возврат» позволяет вернуть купленный в интернет-магазине товар обратно в любом отделении почтовой связи. Продавец самостоятельно информирует клиента о возможности возврата конкретного товара и максимально допустимом сроке приема отправлений к обратной отправке.

Интернет-магазин, заключивший с Почтой России договор на эту услугу, создает уникальный трек-номер для почтовых отправлений и передает его покупателю. По этому трек-номеру покупатель, в случае необходимости, сдает в почтовое отделение технику, одежду или другой товар в упакованном виде для отправки продавцу. Последний получает посылку обратно. Время оформления возврата составляет менее одной минуты, т.к. нет необходимости заполнять бланк в почтовом отделении. Возврат осуществляется в рамках законодательства на соответствующие категории товаров и в установленные законом сроки.

На сегодняшний день по услуге «Легкий возврат» можно вернуть товар в несколько крупнейших федеральных и международных интернет-магазинов.